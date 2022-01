Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tonnenweise Stahl gestohlen

Reichshof (ots)

Aus einem Container auf einem umzäunten Firmengelände in der Euelerhammerstraße in Reichshof-Brüchermühle haben Langfinger am Wochenende Stahlreste gestohlen. Insgesamt handelte es sich um etwa 2,5 Tonnen Stahlreste. Der Diebstahl kann auf den Tatzeitraum zwischen Samstag 11:15 Uhr und Sonntag (30. Januar) 12:30 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell