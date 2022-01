Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichendiebstähle

Morsbach/Marienheide (ots)

In der Waldbröler Straße in Morsbach haben Kriminelle am vergangenen Wochenende beide Kennzeichen GM-KS380 von einem Firmenwagen eines Küchenstudios gestohlen.

In Marienheide haben Diebe in der Straße "Zur Wupperquelle" beide Kennzeichen GM-YY333 eines blauen BMW gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990.

