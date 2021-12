Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW-Brand auf einem Betriebsgelände in Neustrelitz

PHR Neustrelitz (ots)

Am 12.12.2021,gegen 06:50 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände der ansässigen Mercedes und LKW Werkstatt im Bürgerseeweg in 17235 Neustrelitz zu einem LKW-Brand. Der LKW, vom Typ Scania über 12 Tonnen, stand mittig zwischen mehreren geparkten LKW's.Während der Streifentätigkeit wurde durch die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz Flammen an einem geparkten LKW bemerkt. Nach der Anforderung der Feuerwehr wurde das Feuer mittels Bordfeuerlöscher durch die Polizeibeamten bekämpft. Durch die eintreffenden Kameraden der Feuerwehr Neustrelitz konnte der Brand unterhalb des Führerhauses endgültig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandschaden am LKW beträgt ca. 23.000 Euro.Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei mit Unterstützung eines Brandursachenermittlers wurde ein technischer Defekt am LKW festgestellt. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

