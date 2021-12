Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in Wolgast (LK Vorpommern Greifswald)

PR Wolgast (ots)

Am 12.12.2021 gegen 03:45 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Makarenkostr. in Wolgast Brandgeruch. Nach den bisherigen Erkenntnissen ging von einem Kellerverschlag des Wohnhauses ein Brand aus. Eine Ausdehnung des Brandes konnte durch die Feuerwehren Wolgast, Hohendorf, Zemitz und Kröslin, die mit 48 Kameraden im Löscheinsatz waren, verhindert werden. Es wurde niemand verletzt.Die Bewohner des Hauses mussten auch nicht evakuiert werden.Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000 EUR. Im betreffenden Keller wurden durch das Feuer diverse alte Möbelstücke beschädigt.Die Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Wolgast unter der Tel.-Nr.: 03836/252-224, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

