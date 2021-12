Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Ford Kuga, LK MSE

PR Malchin (ots)

Am 11.12.2021 gegen 12:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen PKW Ford Kuga auf dem Großparkplatz in Malchin, Karl-Dressel-Straße ab und sicherte diesen durch Verschluss. Am heutigen Morgen um 08:45 Uhr stellte der Geschädigte dann den Diebstahl seines Fahrzeuges fest. In der Zeit vom 11.12.2021,ca.12:00 Uhr bis zum 12.12.2021,gegen 08:30 Uhr entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter den schwarzen Pkw Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen MC-MM150.Der eingetretene Schaden wird auf ca. 25.000,- EUR beziffert. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen nehmen das Polizeirevier unter der Telefonnummer 03994-2310, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

