Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenen EC-Karten Geld abgehoben

Wiehl (ots)

Beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscountmarkt in Wiehl-Drabenderhöhe wurde einem Mann am Freitagvormittag (28. Januar) die Geldbörse gestohlen. Als er wenig später seine EC-Karten sperren ließ, hatten sich die Diebe bereits an zwei Automaten Geld auszahlen lassen.

Der 61-jährige Wiehler hatte beim Einkaufen in einem Discountmarkt an der Herrenhofer Straße seine Geldbörse in einer außen liegenden Jackentasche aufbewahrt. An der Kasse musste er gegen 11.25 Uhr feststellen, dass Taschendiebe ihm das Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche gezogen hatten. Als er wenig später seine EC-Karten sperren ließ, hatten sich die Diebe allerdings schon an zwei Geldautomaten in unmittelbarer Nähe des Marktes Geld auszahlen lassen; gegen 11.30 Uhr waren sie am Geldautomaten der Volksbank und gegen 11.40 Uhr am Automaten der Sparkasse. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

