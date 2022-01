Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wipperfürth (ots)

Nach einer Frontalkollision auf der L 302 in Wipperfürth-Niederkemmerich mussten am Freitagnachmittag (28. Januar) zwei Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 14.45 Uhr war ein 57-jähriger Wipperfürther mit einem Subaru auf der L 302 in Richtung Wipperfürth gefahren und wollte nach links in die Straße Niederkemmerich abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen ihm auf der L 302 entgegenkommenden Hyundai, woraufhin die Fahrzeuge im Einmündungsbereich frontal zusammenstießen. Der Hyundai schleuderte nach dem Zusammenstoß nach rechts auf den Vorplatz eines Hauses und prallte gegen einen dort abgestellten VW. Der 21-jährige Hyundai-Fahrer aus Wipperfürth als auch der Fahrer des Subaru kamen mit jeweils schweren Verletzungen in das Wipperfürther Krankenhaus. Die L 302 musste für etwa 2 ½ Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell