Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Mehrere Autos beschädigt

Hochstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Hochstadt fünf Autos beschädigt. Ein Fahrzeug wurde zerkratzt an vier Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde der Außenspiegel zwar umgeklappt aber es entstand kein Sachschaden. Die Fahrzeuge waren im Lindenweg, in der Gemarkstraße und der Hauptstraße abgestellt gewesen. Die Höhe der entstandenen Schäden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell