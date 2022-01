Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche in der Gummersbacher Innenstadt

Gummersbach (ots)

In der Gummersbacher Innenstadt sind Unbekannte am Wochenende in die Räumlichkeiten einer Bausparkasse und einer Immobilienfirma eingebrochen. Zunächst hatten Einbrecher zwischen 19 Uhr am Freitag (28. Januar) und 11.40 Uhr am Samstag in der Marktstraße eine Fensterscheibe zerstört, sodass sie im Anschluss in die Büroräume eindringen konnten. Ob sie dabei Beute gemacht haben, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Bei einem Einbruch in ein Gebäude an der Moltkestraße warfen Einbrecher gegen 00.30 Uhr am Sonntag (30. Januar) die Scheibe einer zum Bismarckplatz gelegenen Zugangstür ein. Als die Polizei kurze Zeit später am Tatort eintraf, waren die Einbrecher bereits geflohen. Zuvor hatten sie einen Schreibtisch auf der Suche nach Beute durchsucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

