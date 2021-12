Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Im Kreisverkehr gestürzt

Vreden (ots)

Am Montag hat sich ein 55-Jähriger in Vreden bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der Vredener war mit seinem Pedelec gegen 13.05 Uhr im Kreisverkehr Breslauer Straße / Ottensteiner Straße unterwegs. Als eine 23-jährige Gescheranerin mit ihrem Wagen von der Breslauer Straße in den Kreisverkehr einfuhr, bremste er stark ab und kam dabei zu Fall. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

