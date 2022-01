Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Lispenhausen. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch (26.01.) eine Fensterscheibe eines weißen Mercedes A200 ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Fahrzeuginnenraum. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Über der Linde". An dem Mercedes entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

