Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Betriebsgelände - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Gebäude auf einem Betriebsgelände im Stadtteil Schwetzingerstadt ein. Die Einbrecher drangen zunächst auf das Gelände der Abfallwirtschaft Mannheim in der Reichskanzler-Müller-Straße ein und brachen auf der Rückseite eines Gebäudes ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam auf und gelangten so in die Betriebsräume. Hier brachen sie im Aufenthaltsraum einen Getränke- und einen Snackautomaten auf. Aus diesen entnahmen die Unbekannten die Geldkassetten, brachen sie auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zum Diebstahlschaden liegen noch keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell