POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Auto kollidiert mit Straßenbahn - über 10.000 EUR Schaden

Heidelberg-Bergheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15:00 Uhr auf der Bergheimer Straße. Ein 28-Jähriger Volvo-Fahrer befuhr die Bergheimer Straße zunächst in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Auf Höhe der Fehrentzstraße wollte der Mann mit seinem Fahrzeug wenden und übersah dabei eine Straßenbahn, welche ebenfalls in Fahrtrichtung Bismarckplatz unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt über 10.000 EUR. Der Straßenbahnverkehr war für rund 25 Minuten beeinträchtigt.

