Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseursalon - Täter entwenden Trinkgeldkasse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

22.03.2021, 20.00 Uhr - 23.03.2021, 03.00 Uhr

Unbekannte sind in einen Friseursalon in der Porschestraße eingebrochen. Die Beute, die sie hierbei gemacht haben scheint sich auf eine Trinkgeldkasse zu beschränken. Der Sachschaden den die Unbekannten anrichteten beläuft sich dabei auf mindestens 1.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die Unbekannten zur fraglichen Zeit in der Fußgängerzone der Porschestraße unterwegs. In Höhe des Alvar-Aalto-Kulturhaus zerstörten sie die Glaseinfüllungen der Eingangstüren eines dortigen Friseursalons und gelangten durch diese ins Innere des Geschäfts. Hier sahen sie sich nach Bargeld und sich weiterer lohnender Beute um und entwendeten letztendlich die Trinkgeldkasse mit einem derzeit unbekannten Geldbetrag. Danach verschwanden sie in der Dunkelheit der Nacht. Ein Zeitungsausträger hatte gegen 03.00 Uhr sie zerstörten Eingangstüren entdeckt und eine vorbeikommende Polizeistreife angesprochen.

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell