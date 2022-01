Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ermittlungen wegen einer möglichen Straftat nach dem Tierschutzgesetz

Lindlar (ots)

Vergangene Woche, im Zeitraum zwischen Dienstag 13 Uhr und Mittwoch (26. Januar) 9 Uhr ist auf der Weide eines Isländerhofs im Mühlenweg in Hartegasse eine Stute verletzt worden. Ein Tierarzt stellte am Donnerstag Schnittverletzungen an der Stute fest. Aufgrund der Art der Verletzungen ist davon auszugehen, dass andere Tiere, die Verletzungen nicht verursacht haben können. Die Polizei ermittelt nun bezüglich einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

