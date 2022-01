Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Manipulierter Geldautomat

Waldbröl (ots)

Unbekannte haben in der Vennstraße in Waldbröl einen Geldautomaten manipuliert. Aufgefallen ist die Manipulation am Donnerstagabend (28. Februar). Ein Bankkunde wollte von seinem Konto Geld abheben, bekam aus dem Geldausgabefach jedoch nur einen Teil der Summe. Auf seinem Bankkonto wurde jedoch die volle Summe abgebucht. Am nächsten Morgen ging er zur Klärung des Vorfalls zu seinem Geldinstitut; gemeinsam schaute man sich den Automaten an und stellte fest, dass das Geldausgabefach manipuliert wurde. Unbekannte hatten dort eine Abdeckung aufgeklebt. Ob dadurch auch Kartendaten erfasst wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Polizei rät: Prüfen Sie Geldautomaten vor der Benutzung auf den Anbau möglicher Vorsatzgeräte. In Verdachtsfällen sollten Sie den Automat nicht nutzen und die Polizei informieren.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell