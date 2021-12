Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht mit einer Leichtverletzten

Soest (ots)

Am Mittwoch (15. Dezember 2021) befuhr eine 22-jährige Soesterin mit ihrem Fahrrad den Radweg des Sassendorfer Weges in Richtung Bad Sassendorf. Als sie einen vor sich fahrenden 50-jährigen Fahrradfahrer aus Soest überholen wollte und die Klingel betätigte, wich dieser auf dem Radweg nach links aus. Sie fuhr anschließend rechts an ihm vorbei. Der Radfahrer bog nun nach rechts in einen Weg ein und touchierte hierbei das Hinterrad der Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Anstatt sich um die Frau zu kümmern, setzte er seine Fahrt mit seinem Velo fort. Die 22-Jährige fuhr ihm hinterher und verständigte die Polizei. Durch den Sturz mit ihrem Rad verletzte sie sich leicht. Beide trugen während des Unfalls keinen Helm. Auch wenn Fahrradhelme keinen Unfall verhindern, können sie vor schweren Folgen schützen. Die Polizei weist aufgrund dessen immer wieder darauf hin, einen Fahrradhelm zu tragen. Erwachsene sollten insbesondere für Kinder hierbei ein gutes Vorbild sein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell