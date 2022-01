Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Raub - Trio drohte mit Messer

Wipperfürth (ots)

Am Sonntagabend (30. Januar) sind auf der Bahntrasse in Wipperfürth zwei junge Männer mit einem Messer bedroht worden.

Ein 20-jähriger Kölner und ein gleichaltriger Hückeswagener waren gemeinsam auf der Bahntrasse aus Richtung Innenstadt in Richtung Mc Donald's unterwegs. Um 21:55 Uhr trafen sie in einer Unterführung, nahe eines Grillplatzes mit Sitzgelegenheit auf eine dreiköpfige Gruppe. Einer aus der Dreiergruppe drohte mit einem Messer, ein anderer durchsuchte den Kölner und schaute sich dabei dessen Geldbörse und Handy genauer an. Als er feststellte, dass hier nichts zu holen war, gab er die Gegenstände zurück. Das Trio ließ daraufhin von den beiden 20-Jährigen ab und ließ sie weitergehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Raub.

Täterbeschreibung:

1. Person: männlich, etwa 16-20 Jahre, etwa 1,75 Meter groß, sportliche Statur, kurze blonde Haare, trug eine weiße Trainingsjacke und hellblaue Jeans. 2. Person: männlich, etwa 16-20 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, dünne Statur, trug eine helle Kappe. 3. Person: männlich, etwa 16-20 Jahre, etwa 1,75 Meter groß, dunkle Hautfarbe

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell