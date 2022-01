Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Frau an medizinisches Personal übergeben

Görlitz (ots)

Gestern Nachmittag übergab die Bundespolizei eine zuvor in Gewahr-sam genommene Frau an das medizinische Personal eines Fachkrankenhauses. Einsatzkräfte fanden bei der Überprüfung der Personalien der 39-Jährigen heraus, dass nach ihr gefahndet wurde. Demnach hatte ein Betreuungsgericht die entsprechende Unterbringung angeordnet. Die Zittauerin war am Vormittag auf dem Görlitzer Busparkplatz aufgegriffen worden.

