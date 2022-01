Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum

Görlitz (ots)

Ein brennender Tannenbaum hat am Dienstagmittag in Görlitz für kurzes Aufsehen gesorgt. Zwei Bundespolizisten, die sich auf dem Weg zum Dienst befanden, hatten zunächst einen rauchenden Schaltkasten an der Ecke Mühlweg/Blumenstraße bemerkt. Grund für die Rauchentwicklung war ein in Brand gesteckter Baum. Die Beamten löschten die Flammen und sprachen mit einer Zeugin. Diese hatte einen Mann beobachtet, der den ausrangierten Weihnachtsbaum offensichtlich anzündete und anschließend davonlief. Inzwischen ermittelt das Neißerevier wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Dabei kommen die Ermittler möglicherweise schnell zu einem Ergebnis. Schließlich hatten sich die Bundespolizeibeamten unbemerkt an die Fersen des Zündlers geheftet. Inzwischen haben sie ihren Kollegen eine Personenbeschreibung von dem bislang noch Unbekannten geliefert.

