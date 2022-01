Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Drogen ertappt

Görlitz (ots)

Am Sonntag zur besten Mittagszeit reiste ein polnischer Fußgänger über die Görlitzer Stadtbrücke nach Görlitz ein. In der Neißestadt traf er auf eine Streife der Bundespolizei. Mehr oder weniger unaufgefordert teilte der 27-Jährige den Uniformierten mit, dass er Betäubungsmittelkonsument sei und nun zum Zug in Richtung Dresden wolle. Wenngleich er die Frage nach mitgeführtem Stoff dann doch verneinte, fanden sich in seiner Hosentasche ca. zwei Gramm Marihuana. Erst am vergangenen Freitagabend hatten Bundespolizisten einem polizeibekannten Görlitzer (31) 3,7 Gramm Crystal abgenommen. Der 31- Jährige war zuvor von der Berliner Straße in Richtung Bahnhof gesprintet, nachdem er die Fahnder bemerkt hatte. Während des Sprints wollte er das Rauschgift wohl loswerden. Dazu warf er eine Cliptüte mit dem später sichergestellten Crystal-Meth unter ein parkendes Auto. In beiden Fällen wurde Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel erstattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell