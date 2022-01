Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hinten und vorn verschiedene Kennzeichen - beide falsch

BAB 4, Kodersdorf (ots)

Gestern Nachmittag stoppte die Bundespolizei auf der Autobahn bei Kodersdorf einen belgischen Audi. Als die Fahnder dem Pkw hinterhergefahren waren, hatten sie zunächst festgestellt, dass die Kennzeichentafel am Heck des A5 zu einem in Belgien zugelassenen VW gehört. Später stellten sie während der Kontrolle zudem fest, dass sich an der Front des Autos eine andere Kennzeichentafel befand. Eine Überprüfung ergab, dass diese Tafel für einen belgischen Mazda ausgegeben wurde. Der polnische Kraftfahrer (40) erklärte, er habe den Wagen bereits mit den verschiedenen belgischen Kennzeichen in Polen gekauft. Der 40-Jährige wird sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten müssen. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell