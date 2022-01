Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ukrainer legen gefälschte Impfzertifikate vor, nun werden sie zurückgeschoben

Kodersdorf (ots)

Zwei Männern (18, 35) aus der Ukraine werden gefälschte Impfzertifikate zum Verhängnis. Im Zusammenhang mit den falschen Bescheinigungen wird ihnen einerseits Urkundenfälschung vorgeworfen. Andererseits führt dieser Vorwurf zum Verlust ihres Reiserechts. Weil sie somit unerlaubt eingereist sind, werden sie nun nach Polen zurückgeschoben. Die beiden saßen heute Morgen in einem ukrainischen Reisebus, der in der Nähe von Kodersdorf angehalten wurde. Als die Ordnungshüter an-schließend die vorgelegten Impfnachweise näher unter die Lupe nahmen, flog der Schwindel auf. In beiden Nachweisen war der Name des 35-Jährigen vermerkt. Sowohl er als auch der 18-Jährige gaben später zu Protokoll, dass sie sich die falschen Zertifikate im Internet besorgt hatten.

