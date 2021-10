Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Kupferdiebe am Stader Güterbahnhof und Horstfriedhof

Stade (ots)

Bisher unbekannte Kabeldiebe haben sich in der Zeit zwischen Samstag, 18:00 h und heute Morgen, 06:15 h gewaltsam Zutritt zur Baustelle in Stade am Güterbahnhof verschafft und dann mehrere dort angeschlossene Kupferkabel in einer geschätzten Gesamtlänge von über 1.000 Metern abgeschnitten und mitgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Im gleichen Tatzeitraum sind Unbekannte in der Feldstraße an das Gebäude der dortigen Friedhofskapelle auf dem Horstfriedhof gelangt und haben dort Kupferfallrohre und Kupferverkleidung abmontiert und entwendet.

Hier ist ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro angerichtet worden.

Es ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen, dass beide Taten zusammenhängen. Die Ermittler sind deshalb auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragen:

"Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben?"

Meldungen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell