POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Himmelpforten, Einbrecher in Issendorfer Wohnhaus, Diebe auf dem Buxtehuder Friedhof, Autodiebe entwenden PKW in Buxtehude

1. Tageswohnungseinbrecher in Himmelpforten

In Himmelpforten im Eichenring sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher am Donnerstag vergangener Woche zwischen 16:00 h und 19:20 h in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung eine antike Uhr aus dem Wohnzimmer erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Einbrecher in Issendorfer Wohnhaus

Zwischen Montag, den 18.10. und Samstag, den 23.10., 16:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Issendorf in der Dorfstraße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufgehebelt.

So in das Haus gelangt wurden sämtliche Räume durchsucht und dabei ein IPad und ein MacBook erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260.

3. Diebe auf dem Buxtehuder Friedhof

Unbekannte haben in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, den 20.10., 16:00 h und Freitag, den 22.10., 16:00 h in Buxtehude auf dem Friedhof in der Ferdinandstraße von mindestens drei Grabstellen die Grablaternen in Bronze entwendet und damit einen Sachschaden von fast 1.000 Euro angerichtet.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Autodiebe entwenden PKW in Buxtehude

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit von Samstag, 17:00 h bis Sonntagmorgen, 11:00 h in Buxtehude in der Schröderstraße einen dort abgestellten PKW entwendet.

Der schwarze MG ZT hat das polnische Kennzeichen SO97877N und stellt einen Wert von ca. 1.500 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

