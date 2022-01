Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022, im Zeitraum von etwa 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte die Rückwand des Wartehäuschens an der Bushaltestelle in der Vörstetter Straße. Die beiden Glasscheiben waren komplett zersplittert - die Scherben lagen bis weit auf den Gehweg verteilt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei ca. 1600 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Denzlingen unter Tel. 07666/93830 in Verbindung zu setzen.

