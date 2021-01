Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Hermeskeil (ots)

In dem Zeitraum, von Donnerstag dem 28.01.2021, 14.15 Uhr bis 19.00 Uhr, kam es in der Alten Kirchstraße in Hermeskeil zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Zugang zu dem Objekt wurde sich über den rückwärtigen Bereich, die dortige Terrassentür, verschafft. Entwendet wurde Schmuck in einem geschätzten Wert von mehreren tausend Euro. Gegen 19.10 Uhr wurde der Polizei zudem eine verdächtige Person in dem Bereich der Borwiesenstraße in Hermeskeil gemeldet. Eine Fahndung nach dieser verlief negativ. Ob diese Beobachtung in Zusammenhang zu dem Einbruch steht ist unklar. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell