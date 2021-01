Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreiste Unfallflucht

Schweich (ots)

Am Freitag, 29.01.2021, wurde die Polizei Schweich zu einem Verkehrsunfall in der Schweicher Straße in Schweich / Issel gerufen. Dort kollidierte ein Verkehrsteilnehmer mit einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Fiesta. Durch den Unfall wurde der abgestellte Kleinwagen derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet potentielle Unfallzeugen Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich zu richten.

