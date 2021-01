Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Kindergarten Kell am See

Hermeskeil (ots)

Zwischen Donnerstag, 28.01.2021, 18:15 Uhr, und Freitag 29.01.2021, 06:15 Uhr, kam es in Kell am See - in der Trierer Straße - zu einem Einbruch in den dortigen Kindergarten. Die bisher unbekannten Täter entwendeten einen Tresor und flüchteten anschließend durch den Nebeneingang aus dem Kindergarten. Hat jemand in der genannten Zeit in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht, die als Hinweis zur Aufklärung der Tat dienen können? Wir bitten um Mitteilung an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel.-Nr. 06503/9151-0 oder E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de.

