Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen im Kreuzungsbereich Südallee/ Kaiserstraße

Trier; (ots)

Am Donnerstag, 28.01.21, ca. 19:08 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Südallee/ Kaiserstraße. Ein 29 Jahre alter PKW- Fahrer mit einem PKW Seat Leon befuhr die Südallee aus Richtung Mosel kommend. Anschließend bog er nach links ab, um die Kaiserstraße zu queren und weiter in Richtung Hindenburgstraße zu fahren. Eine 25 Jahre alte PKW- Fahrerin befuhr mit ihrem PKW Mitsubishi Space die Kaiserstraße aus Richtung Kaiserthermen kommend, um anschließend weiter in Richtung Mosel zu fahren. Im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/ Südallee kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer wurden nach bisherigen Ermittlungen leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren med. Behandlung eingeliefert. Der Verkehr ist in diesem Kreuzungsbereich durch Lichtzeichenanlagen geregelt. Der Kreuzungsbereich musste zur Versorgung der Verletzten, zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Mosel bis 20:10 Uhr vollständig gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier mit 1 HLF, 1 TLF, 2 Rettungswagen und 1 Notarzt sowie die Polizeiinspektion Trier mit 2 Funkstreifenwagen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel. 0651 9779 5210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell