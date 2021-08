Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung

Greven (ots)

In der Nacht vom 05.06.2021 auf den 06.06.2021 haben unbekannte männliche Tatverdächtige einen Zigarettenautomaten an der Barkenstraße 69 aufgebrochen. Dabei erbeuteten sie diverse Tabakwaren. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird jetzt nach den Tatverdächtigen mit Fotos gefahndet. Zeugen, die Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/greven-besonders-schwerer-diebstahl

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell