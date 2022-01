Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Raub auf Pizzalieferant - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 01.01.2022 gegen 17:50 Uhr, wurde in der Buggingerstraße in Freiburg ein Essenslieferant bedroht, während er gerade eine Bestellung ausliefern wollte. Der männliche Täter forderte unter Vorhalt eines großen Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Lieferant führte jedoch keine Wertsachen mit sich, weshalb er nur die Essensbox mit zwei Nudelgerichten aushändigen konnte. Der Täter flüchtete damit anschließend in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,70 Meter groß, ca. 30 Jahre alt, normale bis kräftige Statur. Er trug eine grüne Stoffjacke mit Kapuze und eine schwarze Sturmmaske.

Kurz vor der Tat sollen sich drei Personen aus einem schwarzen BMW X5 in das Wohnhaus begeben haben, aus welchem der Täter herauskam.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können.

Insbesondere werden auch die drei Personen aus dem BMW X5 als wichtige Zeugen gesucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell