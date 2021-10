Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in der Grillhütte Dilmar

Palzem-Dilmar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 10.10.2021, so gegen 01:00 Uhr, kam es in der Grillhütte in Palzem-Dilmar zu einem Kaminbrand. Der Brand entstand während einer dortigen Feierlichkeit und breitete sich im Anschluss auf das Dachgebälk aus. Die verständigten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Dilmar, Kreuzweiler, Palzem, Wincheringen und Saarburg, das Deutsche Rote Kreuz aus Saarburg mit einem Rettungswagen, die First Responder Obermosel und die Polizeiinspektion Saarburg.

