Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit Shisha-Tabak direkt in die Arme der Polizei

Hamm-Mitte (ots)

Eigentlich waren die Beamten am Montag, 26. Oktober, gegen 17 Uhr wegen eines ganz anderen Einsatzes in der Innenstadt.

Die Polizisten parkten ihren Streifenwagen einsatzbedingt in der Nähe einer Shisha-Bar und gingen in einen Hinterhof, als plötzlich ein Mitarbeiter des Lokals aus dem Hinterausgang zu einem Auto rannte - nicht weil er wegfahren wollte - er hatte beide Hände voll mit unversteuerten Tabakdosen. Diesen unversteuerten Tabak wollte er, mutmaßlich aus Angst vor einer drohenden Kontrolle, in einem Auto verstecken.

Die Beamten deponierten den Tabak daraufhin ebenfalls im Auto - allerdings im Streifenwagen.

Der Tabak wurde sichergestellt und den Betreiber der Bar erwatet nun ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung.(mg)

