Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Motorrollers- Täter nehmen Generic Explorer mit

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (8.2.) kam es zu einem Diebstahl eines Motorrollers von einem Grundstück an der Birkenstraße. Durch die Nutzerin des Generic Explorer wurde das Fahrzeug neben dem Kellerzugang eines Mehrfamilienhauses am Montagabend gegen 20.20 Uhr abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr wieder mit dem Roller wegfahren wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Unbekannte entwendeten den mittels Lenkradschloss gesicherten Motorroller vom Kellerzugang. Am mehrfarbigen Generic Explorer war das blaue Versicherungskennzeichen 924 KLW angebracht. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich des Birkenstraße beobachtet und kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Rollers machen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell