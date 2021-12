Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/Rülzheim - gleich zwei berauschte Autofahrer

Bellheim/Rülzheim (ots)

Gestern Mittag wurde ein 23-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße in Bellheim kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht und die Weiterfahrt wurde beendet. Kurz später kontrollierte ein weiteres Streifenteam einen 35-jährigen Autofahrer in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Für ihn nahm die Kontrolle einen ähnlichen Verlauf. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dazu kam, dass er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Daher wurde sein Auto präventiv sichergestellt. Auf beide Autofahrer kommt nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.

