Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Landau (ots)

Im Heinrich-Strieffler-Weg in Landau kam es Dienstagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem unbekannten Rollerfahrer. Der Rollerfahrer sei hierbei zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren, sodass es zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und dem Rollerfahrer kam. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten zunächst kurz gesprochen hatten, sei der Rollerfahrer weitergefahren ohne seine Personalien anzugeben. Bei dem Rollerfahrer habe es sich um einen älteren Mann auf einem roten Motoroller gehandelt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Rollerfahrer geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell