POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Definitiv nicht geeignet

Berg (Pfalz); Die Polizei verwendet für die Überwachung des Straßenverkehrs und zur Prüfung der Fahrtauglichkeit sogenannte Kombitests, die mehrere Stoffgruppen auswerten. Das jedoch so ein Test komplett ausschlägt, ist eher selten der Fall. Am 13.12.21 wurde um 14:30 Uhr der Fahrer eines PKW in der Hagenbacher Straße kontrolliert. Da bei dem 36-jährigen Fahrer deutliche Auffälligkeiten erkennbar waren, wurde ein solcher Test dem Fahrer angeboten. Dieser brachte kurze Zeit später eine positive Beeinflussung von Amfetamin, Opiaten, Kokain und THC. Nachdem dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde, dürfte er für einige Zeit nicht mehr seinen PKW führen dürfen.

