Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer leicht verletzt

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Sonntagabend zu einem leicht verletzten Fahrradfahrer und einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro geführt. Gegen 19 Uhr fuhr ein 18-jähriger Auto-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt in der Moltkestraße langsam in den fließenden Verkehr ein. Dabei kollidierte er mit einem auf dem Radweg, allerdings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fahrenden Fahrradfahrer. Der 36 Jahre alte Zweiradlenker zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell