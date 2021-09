Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Einbruch in Geschäft

Parfüm klaute ein Einbrecher am Freitag in Donzdorf.

Der Einbruch ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Mozartstraße. Dem Einbrecher gelang es eine Türe aufzuhebeln. Aus einer Auslage nahm er mehrere Flaschen Parfüm. Damit flüchtete er unerkannt. Beim Eintreffen der Polizei war der Unbekannte bereits verschwunden. Eine Zeugin entdeckte gegen 2.45 Uhr ein verunfalltes Auto ohne Kennzeichen am Kreisverkehr B466/ Hagenbucher Mühle. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Im Innern des Autos fanden die Polizisten Etiketten von Parfüms. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ob der verunfallte Pkw mit dem Einbruch in Zusammenhang steht.

