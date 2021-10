Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Auseinandersetzung mehrerer Personen im Bereich der Emmertsgrundpassage sorgt für den Einsatz starker Polizeikräfte

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr gingen mehrere Notrufe beim Polizeipräsidium Mannheim ein, wonach es im Bereich der Emmertsgrundpassage zu einer Schlägerei von bis zu 20 Personen gekommen sei, auch seien Messer und Schlagwerkzeuge im Einsatz. Nachdem die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften aufgesucht worden war, war die Lage rasch unter Kontrolle. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich bei der Auseinandersetzung um Streitigkeiten mehrerer Personen, in deren Verlauf Messer und Schlagwerkzeuge zwar zunächst vorgezeigt, jedoch nicht eingesetzt wurden. Eine ebenfalls gemeldete Schussabgabe konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Bei der Auseinandersetzung wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen verletzt. Von diesen wurde Eine zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

