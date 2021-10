Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Spritdieb in flagranti erwischt

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel ein großer SUV auf, der am frühen Sonntagmorgen in der Hatschekstraße in Rohrbach stand. Der Wagen hatte seinen Kofferraum geöffnet und offensichtlich mehrere Kanister für Treibstoff geladen. Die hinzugerufene Streife konnte dann eine Person feststellen, die noch unter einem von zwei großen LKW´s lag, die direkt neben dem SUV standen. Deutlich wahrnehmbar war ein Diesel Geruch. Offenbar hatte der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis versucht mit Hilfe von einem Gartenschlauch und einem Bohrer, den Tank des LKW´s anzubohren und dann den Treibstoff umzufüllen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der Strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

