Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreis Bad Bergzabern - Schockanrufe

Bad Bergzabern (ots)

Am 14.12.2021 wurden bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern erneut sogenannte Schockanrufe gemeldet. In einem Fall wurde der Angerufenen durch einen angeblichen Polizisten mitgeteilt, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie die Kaution stellen solle. Da sie ihren Sohn tatsächlich nicht erreichte hob sie bei der Bank einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Durch einen Rückruf bei dem angeblichen Polizisten flog der Schwindel auf und sie zahlte das Geld wieder bei der Bank ein. Sollten Sie einen Anruf erhalten, welcher ihnen unglaubwürdig oder verdächtig vorkommt, fragen sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und händigen sie kein Bargeld oder Schmuck an Unbekannte aus.

