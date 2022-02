Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen- Streitigkeiten auf dem Schulhof

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Mittwochabend (9.2.) gegen 17.30 Uhr befanden sich zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren auf dem Schulhof an der Pestalozzistraße in Hiddenhausen. Plötzlich gingen fünf weitere Jugendliche auf die Beiden zu und provozierten verbale Streitigkeiten. Die fünf unbekannten Personen griffen die beiden Geschädigten plötzlich und unerwartet auch körperlich an, in dem sie die Geschädigten in den "Schwitzkasten" nahmen und auf sie einschlugen und traten. Nachdem die körperliche Auseinandersetzung der Jugendlichen von weiteren Zeugen bemerkt wurde, flüchteten die fünf Angreifer vom Schulhof. Ein 13-jähriger Tatverdächtiger aus Hiddenhausen konnte von hinzukommenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung, sowie die Personalien der flüchtenden Angreifer müssen noch ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Die geschädigten Jugendlichen und der 13-Jährige wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

