POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss- LKW kippt von der Straße

Löhne (ots)

(sls) Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Mittwochabend (9.2.) gegen 20.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Häger Straße gemeldet. An der Unfallstelle lag ein LKW MAN auf der Seite in dem anliegenden Feld. Der Fahrer befand sich noch im Führerhaus und konnte nicht selbständig aussteigen. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte er aus dem Führerhaus leicht verletzt herausgeholt werden. Zur ärztlichen Untersuchung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Nach Aussagen des Zeugen, befuhr dieser zunächst in Bad Oeynhausen die Hedingsener traße in Richtung Bergkirchner Straße. In Höhe der Einmündung Wieteleck kam ihm der 55-jährige LKW-Fahrer aus Kirchlengern entgegen. Aufgrund der Enge der Fahrbahn hielt er seinen Mercedes Sprinter an, um den LKW vorbeifahren zu lassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, die dadurch beschädigt wurden. Der 55-Jährige setze seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der geschädigte 37-Jährige aus Hüllhorst folgte dem LKW-Fahrer, um eine Schadensregulierung gewährleisten zu können und informierte die Polizei. Im weiteren Verlauf fuhr der Kirchlengeraner mit den LKW in Schlangenlinien in Richtung Löhne. Auf der Häger Straße kam er dann im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und schleuderte auf das anliegende Feld. Dort kippte das Fahrzeug um. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch im Führerhaus fest, so dass der Verdacht besteht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des LKW musste die Häger Straße gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

