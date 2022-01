Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht mit drei beteiligten Fahrzeugen

Roth bei Stromberg (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021, 17:02 Uhr, kollidierte eine silberne Audi A6 Limousine in Roth, In der Trift, mit zwei ordnungsgemäß geparkten Autos und setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung Landstraße 214 (Waldalgesheim/Stromberg) fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher, der ein größeres Schadensbild im rechten Fahrzeugbereich aufweisen dürfte, bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

