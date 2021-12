Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zimmerbrand in Bad Sobernheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 26.12.2021, ereignete sich in Bad Sobernheim ein Zimmerbrand. Durch Rauchgase wurden weitere Zimmer in einer Dachgeschoßwohnung beschädigt. Die Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ergaben einen Brandausbruch in einem Kinderspielzimmer. Technische Brandursachen konnten ausgeschlossen werden. Derzeit wird von einer fahrlässigen Handlung durch ein Kind ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird durch einen Schadenssachverständigen der Versicherung festgestellt.

