Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (891) Exhibitionist unterwegs - Zeugenaufruf

Muhr am See (ots)

Gestern Nachmittag (23.06.2021) zeigte sich ein unbekannter Mann in Muhr am See einer Frau gegenüber in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 14:00 Uhr war eine Frau auf der Bahnhofstraße unterwegs, als sie ein Fahrradfahrer überholte. In einem Fußgängergässchen bei einer Metzgerei wartete der Radfahrer dann auf die Frau und diese bemerkte, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und sich seine Hand im Genitalbereich befand. Mit der anderen Hand winkte er der Frau und suchte Blickkontakt zu ihr. Dann fuhr er davon.

Die Frau vermied den Blickkontakt und kann den mutmaßlichen Täter nur wie folgt beschreiben:

Ca. 35 Jahre alt, schlank, helle Hautfarbe, trug weißes T-Shirt und weiße Schirmmütze

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

