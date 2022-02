Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Ladendiebstahl- Täter nehmen Zigaretten mit

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochabend (9.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Einkaufsmarkt in Bünde an der Dünner Straße gerufen. Eine aufmerksame Zeugin konnte drei männliche Personen dabei beobachten, wie diese eine Vielzahl von Zigarettenschachteln entwendeten. Zwei der Tatverdächtigen stellten sich im Bereich des Zigarettenstandes um die dritte Person, die dann ca. zwanzig Schachteln in die Bekleidung steckte. Anschließend gingen alle drei durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter des Marktes die drei Männer auf den Diebstahl ansprach, versuchten zwei direkt zu flüchten. Die dritte Person blieb im Markt. Einer der flüchtenden Täter konnte durch den Zeugen, bis zum Eintreffen der Polizei, noch aufgehalten werden. Bei den beiden Ladendieben handelt es sich um zwei 37-Jährige aus Georgien, die keinen genaue Meldeanschrift in Georgien vorweisen konnten. Die Identität der noch flüchtigen Person, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Beide Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache nach Bünde verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltshaft Bielefeld wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens wurden beide Täter bis zur Hauptverhandlung anschließend in Haft genommen. Die Ermittlungen zum dritten Täter dauern noch an.

