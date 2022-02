Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich- Gegenverkehr übersehen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Beim Abbiegen kam es am Donnerstagabend (10.2.) in Eilshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines schwarzen Seat verletzt wurde. Der 42-Jährige aus Kirchlengern befuhr mit dem Seat gegen 19.10 Uhr die Löhner Straße aus Richtung Enger kommend in Richtung Löhne. Im Bereich der Kreuzung mit der Bünder Straße beabsichtigte er bei Grünlicht nach links auf die Bünder Straße in Richtung Bünde einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Fahrer eines VW Sharan. Der 30-Jährige aus Hiddenhausen beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Enger zu überqueren. Als er bei Grünlicht weiterfahren wollte, sah er plötzlich den kreuzenden Seat-Fahrer. Trotz einer Vollbremsung konnte der Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der 42-Jährige musste zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Bünder Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

